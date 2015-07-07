Грецький острів Лесбос накрила хвиля міграції

Влада грецького острова Лесбос не справляється з небувалим притоком іммігрантів. Лише минулої суботи, за словами поліції острова, на Лесбос висадилося 1600 осіб, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Поліцейські стверджують, що їм доводиться працювати цілодобово, щоб оформити всіх новоприбулих, однак вони від сили можуть зареєструвати 300-500 осіб за день.

За даними ООН, у червні на Лесбос прибуло 15 тис. іммігрантів, це більше, ніж за весь попередній рік. При цьому корінне населення острова складає лише 86 тис. осіб.

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Більшість іммігрантів висаджуються в північній частині острова, у найближчій до Туреччини точці, і повинні подолати пішки 40 кілометрів, аби дістатися до пункту реєстрації й отримати необхідні документи.

Ці документи дозволяють їм перебувати в країні від 1 до 6 місяців.

Мігрантів селять у наметах, розбитих на колишньому стадіоні, і в єдиному на острові пункті для біженців.

За словами кореспондента Бі-бі-сі Анни Холліган, обидва ці табори "абсолютно перевантажені".

Співробітники гуманітарних організацій стверджують, що криза з біженцями на Лесбосі - найбільша в Європі

Представники благодійної організації "Медицина без кордонів" в інтерв'ю Бі-бі-сі зізналися, що гіршої ситуації, ніж на Лесбосі, вони не бачили ніде в Європі.

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Цього року вже більше 1800 осіб загинули при спробі перетнути Середземне море, це в 20 разів більше, ніж за весь минулий рік.

Наприкінці червня міністри країн ЄС домовилися розселити в найближчі два роки близько 40 тис. мігрантів, які добралися до Італії та Греції, по іншим країнам Євросоюзу.

Однак цей договір не став обов'язковим до виконання, оскільки низка країн Східної Європи відмовилася приймати встановлені квоти, вказуючи на те, що мігрантів не можна насильно відправляти в ті країни, куди вони не хочуть їхати.

Великобританія вийшла з цієї програми, пославшись на виключення, зроблене для неї в Лісабонському договорі.