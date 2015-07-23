Брок назвав великою помилкою візит французьких депутатів у анексований Крим

Про це голова комітету в закордонних справах Європарламенту Ельмар Брок заявив у інтерв'ю українській редакції "Німецької хвилі". "Вважаю це великою помилкою, оскільки якщо я правильно зрозумів Тьєррі Маріані (очільник делегації, яка зібралась в Крим. - Ред.), він каже, що історично там "все правильно". Але за такою логікою у Європі можна було б нарахувати із сотню територій, за які можна знову розв'язувати війни", - сказав політик.

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На питання журналіста, чи може ця поїздка означати певне визнання анексії Криму, Ельмар Брок відповів, що "є чітка позиція Євросоюзу, усіх 28 держав-членів, включно зі Францією, що анексія Криму суперечить міжнародному праву. І поїздка цих обдурених політиків нічого в цьому не змінить".

"Отже, ці восьмеро людей, навіть якщо вони представляють політичну силу із сім'ї Європейської народної партії (ЄНП), до якої належу і я, нічого не змінюють. Тож методи цих людей є контрапродуктивними, не сприяють миру, ідуть всупереч вільним рішенням суверенної країни та підтримують військову агресію. І це не може бути прийнятним. Якщо це стало би взірцем для інших місць у Європі, то це було б жахливим знаком повернення до минулого", - зазначив Ельмар Брок.

"Я кажу це зараз як зовнішньополітичний речник ЄНП: ця поїздка не відповідає позиції ЄНП. Не відповідає вона і позиції "Республіканців", а є лише позицією цих восьми осіб, яку я критикую", - підсумував Ельмар Брок.