МЗС попередив, що за відвідування Криму іноземцям буде заборонено в'їзд в Україну

Про це повідомили у департаменті інформаційної політики та комунікацій Міністерства закордонних справ (МЗС). МЗС звертає увагу на те, що у зв'язку з намірами кількох депутатів парламенту Франції відвідати окуповану територію Автономної республіки Крим, така поїздка не була узгоджена з українською стороною.

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"Вважаємо таку поїздку французьких парламентаріїв безвідповідальним кроком, виявом їхньої неповаги до державного суверенітету України, свідомим нехтуванням законодавства України і політики Франції та Євросоюзу з невизнання незаконної окупації Автономної республіки Крим", - йдеться у заяві.

У цьому зв’язку МЗС закликає усіх іноземних громадян чітко дотримуватися законодавства України та порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

"В Україні реагуватимуть на будь-які факти порушення встановленого порядку. До порушників будуть застосовані визначені законодавством України обмеження, зокрема шляхом заборони на в’їзд на територію України", - наголошується у заяві.