МЗС Франції: Візит французьких депутатів до окупованого Криму - порушення міжнародного права

Про це повідомляє прес-служба посольства Франції в Україні з посиланням на брифінг речника МЗС Франції Ромена Надаль.

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"Десятеро депутатів оголосили про свій намір відвідати Росію, а потім Крим. Йдеться про особисту ініціативу цих парламентаріїв. Ми дуже шкодуємо з цього приводу. Дійсно, цей візит до Криму є порушенням міжнародного права", - сказав Надаль, прокоментувавши заяву депутата партії "Республіканці" Тьєррі Марріані про намір відвідати Крим разом із іншими депутатами.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України очікує, що парламент Франції засудить намір окремих депутатів відвідати окупований Крим в порушення законів України.

Українське зовнішньополітичне відомство заявило, що іноземним громадянам за порушення українського законодавства щодо встановленого порядку відвідування окупованої Російською Федерацією території Криму будуть забороняти в’їзд в Україну.

У МЗС звернули увагу на те, що у зв’язку із намірами декількох депутатів парламенту Франції відвідати окуповану територію Автономної Республіки Крим, така поїздка не була погоджена з українською стороною.