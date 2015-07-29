Я на 80% знаю, хто вбив Нємцова - Ходорковський

Про це повідомляє Дождь.

«Я впевнений, що я знаю, хто скоїв цей злочин. Інша справа — це моя впевненість 80%. Тим не менш, це те, чого для мене досить», — заявив він.

На його думку, Нємцов міг бути убитий в результаті провокації «з боку когось із силовиків по відношенню до кадировців».

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«Станом на сьогоднішній день ця версія має право на існування. Але це нічого не змінює. Рішення приймали цілком конкретні люди, на мій погляд, з оточення Кадирова. Але це моя точка зору», — повідомив він.

Однак імені Ходорковський не назвав. Він розповів, що раніше порадився з людьми, які «мають більше право вирішувати, що зараз озвучувати», і було прийнято рішення, поки не озвучувати конкретних імен.

«Це люди, близькі до Бориса Нємцова, люди, які краще за мене поінформовані про хід розслідування і які сприяють тому, щоб це розслідування не було зупинене. Якщо вони вважають, що це треба поки притримати, то це їх право», — додав він.

Як відомо, Нємцов був убитий чотирма пострілами в спину 27 лютого на Великому москворецькому мосту біля Кремля. У скоєнні вбивства підозрюються п'ять чоловік, у тому числі передбачуваний стрілок — екс-боєць батальйону внутрішніх військ чеченської поліції «Сєвєр» Заур Дадаєв. Спочатку він дав свідчення, однак потім від них відмовився, заявивши, що обмовив себе під тортурами.