Ходорковський спрогнозував період закінчення ери Путіна

Таку думку висловив російський опозиціонер Михайло Ходорковський в інтерв'ю виданню "Собеседник". Він зазначив, що "Росія живе довгими п'ятнадцяти-, шіснадцятирічними циклами". "Путінський цикл, за моїми відчуттями, закінчиться в кінці 2015 року", сказав Михайло Ходорковський, зазначивши при цьому, однак, що "закінчення циклу не означає його негайної відставки".

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"Мені здається, що найбільш вірогідний сценарій – це як раз перемога Путіна на виборах 2018 року і його відхід за рік", - зазначив опозиціонер.