Путін - прем'єру Нідерландів: Створення міжнародного трибуналу щодо катастрофи МН17 недоцільне

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Кремля.

За ініціативою нідерландської сторони відбулася телефонна розмова Путіна з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

«Президентом Росії підтверджено незмінність позиції щодо недоцільності установи такого судового органу», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що Путін наголосив на необхідності повного виконання прийнятої за російською ініціативою 21 липня 2014 року резолюції 2166 Ради Безпеки ООН, спрямованої на забезпечення всебічного і ретельного розслідування.

«Висловлено співчуття у зв'язку з тим, що цей компромісний проект не був підтриманий державами, які виступають за створення міжнародного трибуналу щодо катастрофи літака Malaysia Airlines»,- йдеться в повідомленні.

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Відбувся обмін думками про проведену експертами роботи в контексті підготовки нової резолюції РБ ООН у цій темі.

«Наголошено, що залишається чимало питань до розслідування, у тому числі до зібраної доказової бази та у зв'язку з недопущенням Росії до істотної участі в його проведенні», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, РБ ООН в 22.00 за київським часом почне розгляд проекту резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи малайзійського "Боїнга-777" на Донбасі в липні минулого року.