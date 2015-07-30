Росія відмовилася прийняти демонтовані у Вільнюсі радянські статуї

Про це повідомляє литовське видання Delfi.lt з посиланням на заяву посла Російської Федерації в Литві Олександра Удальцова.

Коментуючи пропозицію мера Вільнюса Ремігіюса Шімашюса, він зауважив, що жодних звернень до мера Вільнюса не направляв, а передавши листа з пропозицією викупити радянські скульптури, хотів "насамперед показати великий суспільний резонанс у російському суспільстві, викликаний діями влади Вільнюса".

Удальцов назвав абсурдною ідею обміну вказаних скульптур на історичні цінності і документи Литви, які перебувають у Росії.

"Вони створені безпосередньо в Литві, їхніми авторами є видатні литовські скульптори, в т. ч. Микенас, Пундзюс, Вайвада. Більше того, вони включені до Реєстра культурних цінностей Литви. Я не має жодних сумнівів стосовно того, що художні композиції, зняті з Зеленого моста у Вільнюсі, мають залишитися в Литві", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 29 липня мер Вільнюса Ремігіюс Шимашюс підтвердив, що отримав прохання як мера міста Совєтська Миколи Воищева, так і посла РФ в Литві Олександра Удальцова передати скульптури з Зеленого моста Росії.