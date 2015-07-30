П'ять країн мають намір створити незалежний трибунал щодо рейсу MH17

Це сталося після того, як Росія наклала вето на спробу створення в ООН суду для обвинувачення підозрюваних у катастрофі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву представника МЗС Нідерландів.

Ці п'ять країн наразі вивчають альтернативні варіанти, використання яких дозволило б встановити винних в авіакатастрофі, у тому числі подачу позовів до міжнародних і національних судів.

«Один з варіантів - це міжнародний трибунал за підтримки п'яти країн», - повідомив прес-секретар МЗС Нідерландів.

«Інший варіант вже обговорювався - це суд, заснований Генеральною Асамблеєю ООН», - додав він.

Також спікер наголосив, що третім варіантом стане процес у державних судах однієї із чотирьох країн, які втратили найбільшу кількість громадян в авіакатастрофі.

"Це обговорювалося і в столицях цих країн, і в ООН", - стверджує він.

Зазначається, що суд при ООН має право видавати ордери на арешт, які будуть дійсними в усіх країнах, а це означає що країна, яка відмовиться видати підозрюваних, може бути покарана за недотримання закону.

Як повідомляв УНІАН, Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи літака «Малазійських авіаліній» «Боїнг-777» рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 осіб.

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Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для залучення до відповідальності тих, хто збив «Боїнг».

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи.

Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди й Україна.

Росія виступала проти цієї пропозиції.