У Франції запропонували рятувати мігрантів на побудованих для Росії "Містралях" – ЗМІ

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на французьку газету Le Figaro.

"Це дозволило б зберігати максимальну кількість життів, а також розглядати запити на надання притулку на борту кораблів. І, якщо завтра в одній з середземноморських країн станеться криза, у нас буде можливість послати кораблі ("Містралі") для порятунку європейських громадян", - зазначив французький політик. Він вважає, що в цих цілях на судах можуть бути обладнані госпіталі.

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"Що значить 1 млрд євро для Європи, яка скаржиться на відсутність сил і кораблів", - задається питанням Маріані.

Нагадаємо, Франція і Росія 17 червня 2011 року уклали контракт на будівництво та поставку в Росію двох вертольотоносців типу "Містраль" загальною вартістю близько €1,2 млрд. За контрактом перший вертольотоносець - "Владивосток" - повинен був бути переданий Москві восени 2014 року. Терміни його передачі відкладалися вже кілька разів у зв'язку з ситуацією на сході України.

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія ухвалила план з десяти пунктів за підсумками екстреної зустрічі глав МЗС і МВС ЄС у Люксембурзі, присвяченій проблемам міграції в Середземному морі.