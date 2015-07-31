Україна та Нідерланди розроблять альтернативу міжнародному трибуналу щодо МН17

15:41, 31 липня 2015
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Президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте доручили головам МЗС невідкладно погодити альтернативні пропозиції щодо створення трибуналу для притягнення до відповідальності винних у катастрофі МН17.

REUTERS

Про це йшлося під час телефонної розмови Порошенка з Рютте, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Порошенко зазначив, що Росія може заблокувати ухвалення резолюції Ради безпеки ООН, проте не в змозі зупинити нас на шляху до справедливого суду.

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«У зв'язку з цим Петро Порошенко і Марк Рютте домовилися доручити главам зовнішньополітичних відомств невідкладно узгодити альтернативні пропозиції і виробити спільний план дій з метою утворення відповідного міжнародного судового інституту», - йдеться у повідомленні.

Вчора УНІАН повідомляв, що Малайзія, Нідерланди, Австралія, Бельгія та Україна, які розслідують катастрофу малазійського літака, що сталася рік тому над Україною, розглядають можливість створення незалежного міжнародного трибуналу.

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