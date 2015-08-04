Росія знову просить ООН віддати їй спірну територію Арктики

У заявці Росії йдеться, що ці ділянки дна є природними компонентами материкової окраїни - саме на цій підставі Конвенція з морського права дозволяє розширювати економічну зону держав, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Міністр природних ресурсів і екології Росії Сергій Донський восени минулого року заявляв, що в заявці йдеться про збільшення виключної економічної зони на 1,2 млн квадратних кілометрів у Північному Льодовитому океані, що дозволить збільшити доступні Росії запаси вуглеводневих ресурсів більш ніж на 5 млрд тонн умовного палива.

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Росія вже подавала аналогічну заявку в 2001 році, проте комісія ООН відхилила її, заявивши про недостатність доказів. На підводний хребет Ломоносова також претендує Канада.

Північний полюс і прилеглий до нього регіон Північного Льодовитого океану не належать жодній країні, але Канада, Данія, Норвегія, Росія і США володіють правами на 370-кілометрову виняткову економічну зону біля своїх берегів. За оцінками геологів, на цій території може перебувати близько 30% нерозвіданих запасів природного газу і 15% нафти.

Як стало відомо восени минулого року, в Росії до 2017 року буде сформовано нове арктичне командування "Північ" "для захисту національних інтересів в Арктиці".