Фінляндія готується до окупації Росією Аландських островів

Про це він сказав в інтерв'ю медіагрупі Lännen Media, повідомляє Yle.

Нііністьо допускає появу на островах так званих «зелених чоловічків», тобто військовослужбовців російської армії у військовій формі без розпізнавальних знаків.

Як зазначається, на думку військових експертів, у разі виникнення збройного конфлікту в країнах Балтії або в районі Балтійського моря Росія може спробувати зайняти Аландські острови і острів Готланд.

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Нііністьо зазначив, що ситуація в регіоні Балтійського моря змінилася, тому потрібно подумати про організацію оборони Аландських островів.

"У міністерстві оборони почали думати, яку допомогу Аландським островам нададуть Оборонні сили у випадку появи там «зелених чоловічків»", - підтвердив Нііністьо.