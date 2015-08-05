ЄС виділить Франції гроші на вирішення проблеми мігрантів

Про це заявив єврокомісар з внутрішніх справ і питань міграції Дімітріс Аврамопулос, передає "ЄвроПравда".

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За словами Дімітріса Аврамопулоса, раніше Великобританія вже отримала 27 млн євро на ці ж цілі.

Кошти виділяються зі спеціальних фондів, передбачених для підтримки Франції та Великобританії на період з 2014 по 2020 роки, і налічують 266 і 370 млн євро відповідно.

"На даному етапі ні Франція, ні Великобританія не просили про додаткову допомогу, і у мене є повна впевненість в їх здатності керувати ситуацією. Ми стикаємося з міграційною кризою надзвичайних розмірів, пов'язаних з конфліктами, що відбуваються на периферії Європи. Ось чому ми всі повинні робити більше. Ми повинні діяти в єдиному ключі для вирішення проблеми", - сказав Дімітріс Аврамопулос.