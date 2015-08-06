У Кремлі заявили, що Франція вже повернула гроші за "Містралі"

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кремля. Сторонам "вдалося прийти до взаємоприйнятної домовленості про відшкодування російській стороні коштів, виплачених за контрактом", - заявили у Кремлі.

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"Франція вже перерахувала згадані кошти і після повернення обладнання набуде права власності і зможе розпоряджатися обома кораблями", - йдеться в повідомленні.

Проте в повідомленні не уточнюється, яку саме суму перерахувала Франція.

Як повідомляв УНІАН, Росія і Франція домовилися щодо розриву контракту на поставку двох вертольотоносців типу "Містраль", кораблі залишаться у власності Франції.

Раніше ЗМІ повідомляли, що розірвання контракту на постачання "Містралів" обійдеться Франції майже в 1,2 млрд євро.