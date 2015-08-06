Обама припустив можливість війни у разі провалу угоди з Іраном

Президент США Барак Обама, виступаючи в Американському університеті у Вашингтоні, застеріг від можливої нової війни у разі провалу ядерної угоди з Іраном, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

Читайте такожУ Конгресі США представлена резолюція про несхвалення угоди з Іраном щодо ядерної програми

З огляду на настрої в Конгресі щодо несхвалення ядерної угоди з Іраном, Барак Обама попередив конгресменів про можливу зовнішньополітичну помилку.

"Багато з тих, хто раніше наводив аргументи на користь війну в Іраку, тепер виступає проти ядерної угоди з Іраном", - заявив американський президент. Він чітко виступив проти прихильників жорсткої зовнішньополітичної лінії. За його словами, прибічники цього способу мислення ставлять односторонні дії США вище міжнародних зусиль, перебільшують загрози без достатніх на те підстав і даних розвідки та применшують витрати на військове втручання.

За словами Барака Обами, йдеться про вибір між дипломатією та однією із форм війни. Він заявив, що в разі, якщо Іран не дотримається умов угоди, у США не буде іншої альтернативи, окрім використання військової сили. Однак не можна виправдовувати війну до того, як буде надано шанс дипломатичному врегулюванню.

Барак Обама запевнив також, що домовленості з Іраном виключають таємну роботу над ядерною програмою. "Якщо Іран буде нас вводити в оману, то ми зможемо відреагувати. І ми зробимо це", - заявив президент США. За словами Барака Обами, ядерна угода з Іраном - це одна з найпотужніших домовленостей про нерозповсюдження ядерної зброї, а у Тегерана є вдосталь стимулів для виконання усіх досягнутих із "шісткою" провідних світових держав пунктів угоди.