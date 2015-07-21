Генсек НАТО: угода з Тегераном - кращий інструмент від створення Іраном ядерної зброї
Угода щодо ядерної програми Тегерана, досягнута на переговорах Ірану і "шістки", і підтримана 20 липня резолюцією РБ ООН - кращий інструмент для того, щоб не допустити появи у Ісламської Республіки ядерної зброї.
Таку думку висловив в інтерв'ю британській мовній корпорації BBC генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає ТАСС.
"Ця угода - найкращий можливий інструмент, який у нас є, щоб не допустити появи в Ірану ядерної зброї. Це важливо для всіх нас, для всіх союзників по НАТО", - сказав він.
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"Я вітаю угоду і вважаю її важливою тому, що альтернативою було б просто спостерігати за розвитком ситуації в Ірані, як він все ближче підходить до того, щоб створити атомну бомбу або ядерну зброю", - додав генсек Північноатлантичного альянсу.
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Раніше УНІАН повідомляв, що "шістка" міжнародних переговорників і Іран досягли у Відні угоди щодо ядерної проблеми. Натомість санкції відносно Тегерана будуть пом'якшені.