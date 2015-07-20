Пентагон: підписання ядерної угоди з Іраном не виключає можливості військових дій

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на France 24.

"Одна з причин, чому ця угода хороша, є те, що в ній нічого не говориться про скасування військової опції", - зазначає Кратер.

Під час дипломатичної поїздки в Ізраїль, Саудівську Аравію та Йорданію Картер підкреслив, що США "зберігають і постійно покращують" військовий варіант розвитку подій на випадок порушення Іраном умов ядерної угоди.

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Раніше УНІАН повідомляв, що "шістка" міжнародних перемовників і Іран досягли у Відні угоди щодо ядерної проблеми. Натомість санкції відносно Тегерана будуть пом'якшені.