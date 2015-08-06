Берегова охорона припиняє пошуки уцілілих мігрантів біля берегів Лівії
09:42, 06 серпня 2015Світ
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Берегова охорона припиняє пошуки людей, що вижили в катастрофі човна біля узбережжя Лівії, в якому знаходилися близько 600 мігрантів з країн Північної Африки.
REUTERS
Рятувальники вже не сподіваються знайти живих у районі аварії, передає Бі-бі-сі. Всього береговій охороні вдалося врятувати 400 мігрантів.
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За даними берегової охорони Італії, з води витягли не менше 25 тіл.
Як сказав один з врятованих, загиблі могли виявитися заблокованими в трюмі по мірі затоплення судна.
Як стверджують у береговій охороні Італії, побачивши рятувальну шлюпку з ірландського судна, всі мігранти кинулися на один бік човна, в результаті він перекинувся.
В цьому році понад 2 тис. мігрантів загинули при перетині Середземного моря в спробі досягти берегів Європи.
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