Берегова охорона припиняє пошуки уцілілих мігрантів біля берегів Лівії

Рятувальники вже не сподіваються знайти живих у районі аварії, передає Бі-бі-сі. Всього береговій охороні вдалося врятувати 400 мігрантів.

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За даними берегової охорони Італії, з води витягли не менше 25 тіл.

Як сказав один з врятованих, загиблі могли виявитися заблокованими в трюмі по мірі затоплення судна.

Як стверджують у береговій охороні Італії, побачивши рятувальну шлюпку з ірландського судна, всі мігранти кинулися на один бік човна, в результаті він перекинувся.

В цьому році понад 2 тис. мігрантів загинули при перетині Середземного моря в спробі досягти берегів Європи.