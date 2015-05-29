Біля берегів Сицилії вдалося врятувати понад 700 мігрантів

Про це повідомила італійська берегова охорона, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Військові кораблі Євросоюзу в четвер підібрали 741 мігранта з Лівії, повідомив представник берегової охорони агентству Франс прес.

У квітні Євросоюз пообіцяв в три рази збільшити фінансування операцій по порятунку кораблів з мігрантами, які можуть затонути .

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За оцінками ООН, за останні п'ять місяців Середземне море в пошуках притулку в Європі перетнули 60 тисяч людей, загинули близько 1800 мігрантів.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія має намір оприлюднити план переселення десятків тисяч мігрантів, які досягли берегів південної Європи з Африки та Близького Сходу. Згідно з планом, близько 40 тисяч біженців будуть розподілені по всьому Євросоюзу у відповідності з системою квот. Франція, Британія, Угорщина, Словаччина і Естонія вже висловили своє небажання брати участь у цій схемі.