Донька Нємцова не вірить у покарання винних у вбивстві її батька за путінського режиму

Про це заявила донька опозиційного політика Жанна Нємцова, передає "Апостроф".

Відповідаючи на питання про те, чи будуть покарані замовники злочину, вона зазначила: "Мало Надії, але я докладу зусиль, щоб змусити слідство працювати навіть у цих умовах (у мене як у потерпілої є певні права). Будемо використовувати міжнародні механізми. Я хочу знати всю правду. Чи будуть всі покарані? Не впевнена, що всі винні у вбивстві папи будуть покарані за нинішнього режиму".

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При цьому вона зазначила, що нічого не відбувається нового, все застигло на одному місці.

"Практично зібрана доказова база щодо виконавців, далі слідство поки не йде", - додала вона, характеризуючи хід розслідування вбивства.