Постраждалих громадян України в аварії автобуса в Туреччині немає — МЗС

За оперативною інформацією, постраждалих громадян України в аварії автобуса у Туреччині немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца.

Вона розповіла, що сьогодні близько 16.30 між містами Денізлі та Анталією перекинувся автобус, в якому перебували туристи переважно з Литви, Казахстану та Росії.

Внаслідок аварії загинуло 4 особи, 38 отримали ушкодження різного ступеню тяжкості. Четверо з них перебувають у тяжкому стані і доставлені до різних лікарень міста Денізлі.

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“За оперативною попередньою інформацією, отриманою від Управління з питань безпеки провінції Денізлі, серед загиблих та постраждалих громадян України немає. Але наш консул працює і уточнює всю інформацію. Ми тримаємо це питання на контролі”, - зазначила Беца.