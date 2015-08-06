У Туреччині перекинувся автобус з туристами, загинули четверо росіян (фото, відео)

За попередніми даними, загинули четверо російських туристів, ще 20 осіб отримали поранення, передає РБК.

Крім росіян, в автобусі перебували громадяни Казахстану, Литви, заявив тимчасовий виконувач обов'язків прес-аташе посольства Олександр Лешуков.

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Автобус належить компанії Kilit Global, з якою працюють деякі російські компанії, повідомив співвласник Tez Tour Олександр Синигібський.

«Аварія сталася в сільській місцевості, інформації поки дуже мало. Поки нам відомо лише, що в автобусі було 38 осіб. Серед них були клієнти Tez Tour «Бібліо Глобус», — сказав він.