У Туреччині перекинувся автобус з туристами, загинули четверо росіян (фото, відео)
18:56, 06 серпня 2015Світ
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У Туреччині дорогою з Памуккале до Анталії перекинувся автобус з туристами.
ДТП у Туреччині / twitter.com/zetegazete
За попередніми даними, загинули четверо російських туристів, ще 20 осіб отримали поранення, передає РБК.
Крім росіян, в автобусі перебували громадяни Казахстану, Литви, заявив тимчасовий виконувач обов'язків прес-аташе посольства Олександр Лешуков.
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Автобус належить компанії Kilit Global, з якою працюють деякі російські компанії, повідомив співвласник Tez Tour Олександр Синигібський.
«Аварія сталася в сільській місцевості, інформації поки дуже мало. Поки нам відомо лише, що в автобусі було 38 осіб. Серед них були клієнти Tez Tour «Бібліо Глобус», — сказав він.
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