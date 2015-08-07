Один з фігурантів справи про вбивство Нємцова зізнався під тортурами - ЗМІ

Як випливає з надісланої голові слідчого комітету Росії Олександру Бастрикіну заяви Анзора Губашева, його затримали вдень 6 березня на виїзді з села Вознесенського в Інгушетії, передає "КоммерсантЪ".

Заявник їхав разом із братом Шадидом (він також звинувачується у кримінальній справі про вбивство) і ще двома приятелями, коли їхні автомобілі зупинили озброєні люди в чорних масках.

Затримання, за словами Анзора Губашева, відбувалося у безлюдному місці: автоматники поклали його і брата на асфальт обличчям вниз, побили, їм наділи на голови шапочки-маски, а на руки наручники і кудись повезли.

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Він припускає, що був доставлений на якийсь об'єкт, розташований у Владикавказі. У ньому Губашев, за його словами, провів добу. За цей час, як запевняє обвинувачений, його "розстрілювали" холостими пострілами, били струмом і обіцяли розпиляти "болгаркою".

"Я був шокований і охоплений страхом за своє життя і здоров'я",— написав голові СКР Губашев-старший.

Тільки ввечері наступного дня затриманого, за його словами, посадили в літак і доставили до Москви, на допит до слідчого ГСУ СКР, що займається розслідуванням кримінальної справи про вбивство Бориса Нємцова.

Потім були арешт у Басманному райсуді і перебування в СІЗО, однак повідомити слідчому, лікарям ізолятора або судді про нібито тиск на нього Анзор Губашев, за його словами, побоявся через страх нових проблем. Поскаржитися він зважився лише після того, як у нього з'явився найнятий родичами адвокат замість захисника-призначенця.

З аналогічними заявами раніше виступили ймовірні кілер Заур Дадаєв і його пособник Темирлан Ескерханов. Між тим, завдяки свідченням цих трьох слідству вдалося реконструювати картину злочину і отримати інформацію про його ймовірних замовників, однак сьогодні обвинувачені стверджують, що обмовили себе та інших під тортурами.