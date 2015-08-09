Жертвами тайфуну "Соуделор" на Тайвані стали 6 осіб

Про це повідомляє ZN.UA.

Руйнівний тайфун "Соуделор", який обрушився на Тайвань 8 серпня, забрав життя 6 осіб, більше 100 осіб отримали поранення.

В результаті руйнівної стихії без світла залишилися близько 3 мільйонів будинків.

Крім того, в країні скасовано всі внутрішні авіаперельоти, а також 37 міжнародних рейсів.

Зараз тайфун рухається у напрямку Китаю.

Очікується, що він досягне південно-східного узбережжя країни в ніч на неділю.

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Китайська влада вже розпорядилася евакуювати понад 163 тисячі людей з небезпечної зони.