Жертвами тайфуну "Соуделор" на Тайвані стали 6 осіб
01:26, 09 серпня 2015Світ
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Стихія залишила без світла близько 3 мільйонів будинків.
REUTERS
Про це повідомляє ZN.UA.
Руйнівний тайфун "Соуделор", який обрушився на Тайвань 8 серпня, забрав життя 6 осіб, більше 100 осіб отримали поранення.
В результаті руйнівної стихії без світла залишилися близько 3 мільйонів будинків.
Крім того, в країні скасовано всі внутрішні авіаперельоти, а також 37 міжнародних рейсів.
Зараз тайфун рухається у напрямку Китаю.
Очікується, що він досягне південно-східного узбережжя країни в ніч на неділю.
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Китайська влада вже розпорядилася евакуювати понад 163 тисячі людей з небезпечної зони.
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