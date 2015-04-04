На Філіппінах почалася евакуація понад 20 тисяч людей через тайфун Майсак

11:03, 04 квітня 2015
Світ
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Синоптики очікують появи тайфуну на східному узбережжя Лусона в неділю

REUTERS

Філіппінська влада почала евакуацію понад 20 тисяч жителів прибережних районів східних провінцій найбільшого острова архіпелагу - Лусона - у зв'язку із загрозою тайфуну Майсак.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, адміністрація провінцій Аурора і Ісабела підготувала запаси провізії в центрах тимчасового розміщення змушених переселенців.

Синоптики очікують появу тайфуну на східному узбережжі Лусона в неділю.

Незважаючи на ослаблення по мірі просування до Філіппін, Майсак принесе із собою вітер швидкістю до 160 кілометрів на годину і двометрові хвилі, передбачають метеорологи.

У листопаді 2013 року тайфун Хайян забрав життя 7 тисяч філіппінців.

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