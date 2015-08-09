В результаті теракту на півночі Афганістану загинуло 22 особи
Більшість жертв вибуху - учасники непідконтрольних уряду військових, які ведуть боротьбу проти "Талібану".
Терорист-смертник підірвав автомобіль в провінції Кундуз на півночі Афганістану, в результаті вибуху загинуло 22 особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.
Як розповіли місцеві влади, автомобіль з бомбою підірвав терорист-смертник.
Відзначається, що більшість жертв вибуху - учасники непідконтрольних уряду військових, які ведуть боротьбу проти "Талібану".
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Раніше УНІАН повідомляв, що в результаті авіаударів ВПС США в Сиріїбув ліквідований один з лідерів "Аль-Каїди" - Мухсін аль-Фадли. За словами офіційного представника Пентагону Джефа Девіса, терорист був убитий на північному заході країни, недалеко від кордону з Туреччиною, ще 8 липня, коли їхав на автомобілі з міста Сармада.