У Сирії ліквідований один з лідерів "Аль-Каїди"

За словами офіційного представника Пентагону Джефа Девіса, терорист був убитий на північному заході країни, недалеко від кордону з Туреччиною, ще 8 липня, коли їхав на автомобілі з міста Сармада, повідомляє Lenta.ru з посиланням на USA Today.

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Мухсін аль-Фадлі, крім співпраці з "Аль-Каїдою", очолював терористичне угрупування "Хорасан". Він був одним з небагатьох, хто знав про плани ісламістів здійснити теракти 11 вересня 2001 року в США.

У Пентагоні "Хорасан" вважають більш небезпечною організацією, ніж "Ісламська держава", тому що бойовики цього угруповання "здійснюють атаки переважно в західних країнах".

Як передає ITV news, раніше США за інформацію про його місцезнаходження пропонували $7 млн.

Восени 2014 року також повідомлялося про загибель бойовика, однак тоді ця інформація офіційно не підтвердилася.