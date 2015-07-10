ООН: Греції потрібна термінова допомога для вирішення проблеми мігрантів

Про це заявили в управлінні верховного комісара ООН у справах біженців, передає Бі-бі-сі. У доповіді ООН, зокрема, наголошується, що влада невеликих грецьких островів, куди прибувають нелегальні мігранти, не може впоратися з цією проблемою самостійно.

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Особливо допомоги потребує острів Лесбос, де зараз знаходиться близько 4 тис. нелегалів (населення острова становить близько 85 тис. осіб).

Влада, як наголошується, не може надати їм житло, їжу, достатню кількість води і медичну допомогу.

За даними ООН в цьому році в Грецію вже прибуло близько 80 тис. нелегальних мігрантів, а зараз їх приплив складає близько тисячі людей на день.