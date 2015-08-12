Європейські аналітики: Росія і НАТО готуються до можливого протистояння

Про це говориться в доповіді аналітиків центру European Leadership Network (ELN), передає "ЄвроПравда". У документі зазначається, що у військових маневрах у березні Росія задіяла 80 тис. солдатів, 12 тис. одиниць важкого озброєння, 65 кораблів, 15 субмарин і 220 бойових літаків. "Розмах даних навчань говорить про те, що це було відпрацювання сценарію війни виключно з США і НАТО", - відзначають аналітики.

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У навчаннях НАТО "Союзницький щит", які пройшли в червні на східних кордонах Альянсу, були задіяні 15 тис. військовослужбовців з 19 країн-членів НАТО і трьох країн-партнерів. "Характер цих маневрів, в якому відображались як дії, схожі на ті, що відбувалися на ранніх стадіях захоплення Криму, так і пряма загроза нападу на межі НАТО, визначає Росію як єдиного можливого супротивника", - заявляють в ELN.

Аналітики підкреслюють, що дані факти не означають, що керівництво обох сторін прийняло рішення почати війну, або, що військовий конфлікт між ними неминучий, але зміна характеру навчань - це факт, який змінює клімат напруженості в Європі.

"Незважаючи на те, що спікери стверджували, що ці навчання спрямовані проти потенційних супротивників, характер і їх масштаби вказують на інше: Росія готується до конфлікту з НАТО, а НАТО готується до можливої конфронтації з Росією", - йдеться в доповіді.

Крім цього, як заявила представник Альянсу Кармен Ромеро, Росія на цей рік запланувала в 10 разів більше навчань, ніж НАТО. "Влада в Москві запланувала понад 4000 навчань в цьому році, що в 10 разів більше планів НАТО. У російських навчаннях також беруть участь сили з ядерним озброєнням. Масштаби навчань Росії виходять далеко за межі того, що робить Альянс, і вони збільшують напруженість в регіоні", - сказала Кармен Ромеро.

Вона також прокоментувала доповідь аналітиків ELN, зазначивши, що експерти "помилково ставлять навчання НАТО і Росії на один рівень".