США виділять майже $70 мільйонів на розвиток військових баз міноборони Естонії

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-службу естонського оборонного відомства.

Члени делегації конгресу США, які перебувають з візитом в Таллінні, в п'ятницю зустрілися з міністром оборони Естонії Свеном Міксером.

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"Глава делегації конгресмен-республіканець Роб Уітман зазначив, що присутність військ США важлива, так як за допомогою ротації в Естонії великого числа солдатів США вони отримають досвід і знання обстановки в регіоні. За словами Уітмана, через програму НАТО на підтримку східних держав Еuropean Reassurance Initiative (ERI) Естонія отримає 68 мільйонів доларів на розвиток інфраструктури військових баз в Емарі і Тапі", - йдеться в повідомленні.

У складі делегації конгресу США Естонію відвідали республіканці Роб Уітман, Білл Флорес, Роберт Піттенгер і Кенну Марчант, а також демократ Маделейн Бордалло. До Естонії конгресмени побували в Латвії та Польщі.