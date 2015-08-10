ВПС НАТО проводять навчання "Червоний прапор" на Алясці

У маневрах, командування якими здійснюється з бази ВПС США "Ельмендорф", задіяні винищувачі-бомбардувальники, а також літаки-розвідники AWACS.

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