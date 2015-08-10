ВПС НАТО проводять навчання "Червоний прапор" на Алясці

19:52, 10 серпня 2015
Світ
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У маневрах, командування якими здійснюється з бази ВПС США "Ельмендорф", задіяні винищувачі-бомбардувальники, а також літаки-розвідники AWACS.

REUTERS

Військово-повітряні сили країн НАТО проводять спільні навчання "Червоний прапор" (Red flag) на Алясці.

Про це повідомляють РИА Новости.

У маневрах, командування якими здійснюється з бази ВПС США "Ельмендорф", задіяні винищувачі-бомбардувальники, а також літаки-розвідники AWACS.

Завершення навчань заплановано на 24 серпня.

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