ВПС НАТО проводять навчання "Червоний прапор" на Алясці
19:52, 10 серпня 2015Світ
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У маневрах, командування якими здійснюється з бази ВПС США "Ельмендорф", задіяні винищувачі-бомбардувальники, а також літаки-розвідники AWACS.
REUTERS
Військово-повітряні сили країн НАТО проводять спільні навчання "Червоний прапор" (Red flag) на Алясці.
Про це повідомляють РИА Новости.
У маневрах, командування якими здійснюється з бази ВПС США "Ельмендорф", задіяні винищувачі-бомбардувальники, а також літаки-розвідники AWACS.
Завершення навчань заплановано на 24 серпня.
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