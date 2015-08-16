У справі про катастрофу Boeing можуть створити міждержавний суд

Про це заявив 16 серпня міністр транспорту Малайзії Ліоу Тіонг Лай, передає ТАСС.

"Після того, як Рада Безпеки ООН не підтримала ідею створення міжнародного трибуналу, ми розглянемо план "В", - зазначив глава відомства.

За його словами, "йдеться про формування міждержавного суду або ж про передачу цієї справи у поле юрисдикції Міжнародного кримінального суду".

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із ЗРК "Бук". Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

Читайте такожП'ять країн мають намір створити незалежний трибунал щодо рейсу MH17

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи. Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди й Україна.

Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу.

Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для залучення до відповідальності тих, хто збив "Боїнг".

11 серпня Рада безпеки Нідерландів повідомила, що спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу МН17 знайшла кілька фрагментів, які можуть належати ракеті з ЗРК "Бук". Ці частини були знайдені під час попередньої місії на сході України і перебувають у розпорядженні кримінального слідчої групи MH17 і Ради безпеки Нідерландів.