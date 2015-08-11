Слідча група з розслідування катастрофи МН17 знайшла фрагменти, що можуть належати ракеті ЗРК "Бук"

Як повідомляє у середу сайт нідерландської Ради безпеки, ці частини були знайдені під час попередньої місії на сході України і знаходяться у розпорядженні кримінальної слідчої групи MH17 та Ради безпеки Нідерландів.

"Ці частини представляють особливий інтерес для кримінального розслідування, оскільки вони, вірогідно, можуть забезпечити додаткову інформацію про те, хто був причетний до катастрофи MH17. З цієї причини слідча група продовжує досліджувати походження цих частин", - йдеться в повідомленні.

Рада безпеки Нідерландів зазначає, що слідча група заручиться допомогою фахівців, серед яких також будуть і експерти зі зброї.

"В даний час не може бути зроблено висновку щодо існування причинно-наслідкового зв'язку між виявленими частинами і катастрофою рейсу MH17", - наголосили в Раді безпеки.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією голови Урядової комісії з розслідування причин авіакатастрофи, міністра Геннадія Зубка, 10-12 серпня українська делегація перебуватиме у Нідерландах, де відбудеться технічна реконструкція літака "Боїнг-777-200" та його катастрофи 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Також, зазначив міністр, "буде розглянуто технічний звіт та коментарі до нього, надані кожною із країн, що брали участь у розслідуванні".

Зубко наголосив, що президент та уряд України підтримують створення міжнародного трибуналу, оскільки міжнародне розслідування та оцінка цієї трагедії дадуть можливість убезпечити країни світу від можливого повторення подібних злочинів.

Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи літака "Малайзійських авіаліній" "Боїнг-777" рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 осіб. Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для притягнення до відповідальності тих, хто збив "Боїнг".

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Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із ЗРК "Бук". Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

Малайзія внесла в Раду безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи. Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди та Україна.