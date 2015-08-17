У Китаї кількість жертв вибухів на складі хімічних речовин досягла 114 осіб

Як передає ТАСС, сьогодні Центральне китайське телебачення повідомило, що 698 осіб проходять курс лікування в місцевих медичних закладах.

Наразі опізнано тіла 54 осіб. Серед них 39 - пожежних, п‘ятеро правоохоронців і 10 жителів міста. Особи ще 60 загиблих поки що не встановлено.

За інформацією місцевого протипожежного управління, на місці події, крім рятувальників і військових, працюють додаткові команди фахівців хімічного захисту із сусідніх провінцій - Ляоніна і Цзянсу. Це пов'язано із загрозою зараження місцевості ціанідом. Тим часом, за заявами влади, основні джерела витоку хімікатів вже вдалося виявити. Продовжується робота із знезараження місцевості.

Читайте такожУ порту китайського Тяньцзіня знову лунають вибухи

Роботу порту в місті Тяньцзінь відновлено «в штатному режимі». Про це повідомила адміністрація морської гавані.

Як повідомлялося, вибухи в Китаї сталися на складі токсичних речовин і пального 12 серпня.

Одразу після вибуху, потужність якого оцінюється в 3 тонни в тротиловому еквіваленті, в районі інциденту почалася сильна пожежа. Після нього на складі сталося ще кілька вибухів. Потужність найсильнішого з них еквівалентна 21 тонні тротилу.