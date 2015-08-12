У Китаї стався потужний вибух: вогненний стовп вирвався на кілька сотень метрів вгору (фоторепортаж, відео)

21:09, 12 серпня 2015
Світ
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Зазначається, що причини вибуху невідомі, даних про жертви наразі немає.

Взрыв произошел в китайском Тяньцзине / twitter.com/XHNews

В Тяньцзіні, Китай, стався потужний вибух, в результаті якого утворився вогненний стовп.

Про це повідомляє агентство "Сіньхуа" на основі повідомлень в соціальних мережах.

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Також відзначається, що причини вибуху невідомі, даних про жертви наразі немає.

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