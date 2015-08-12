У Китаї стався потужний вибух: вогненний стовп вирвався на кілька сотень метрів вгору (фоторепортаж, відео)
21:09, 12 серпня 2015Світ
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Зазначається, що причини вибуху невідомі, даних про жертви наразі немає.
Вибух стався в китайському Тяньцзіні / twitter.com/XHNews
В Тяньцзіні, Китай, стався потужний вибух, в результаті якого утворився вогненний стовп.
Про це повідомляє агентство "Сіньхуа" на основі повідомлень в соціальних мережах.
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Також відзначається, що причини вибуху невідомі, даних про жертви наразі немає.
#Breaking: Massive explosion rocks N china's #Tianjin, cause & casualties unclear yet (web sources) @BreakingNewspic.twitter.com/GOG8Q7OWew
— China Xinhua News (@XHNews) August 12, 2015
Відео WeiboVideo
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