У Німеччині мігранти напали на поліцейських і закидали їх камінням

За даними Sueddeutsche Zeitung, інцидент стався в таборі мігрантів у місті Зуль, передає Бі-бі-сі. У зіткненнях постраждали не менше 13 осіб, у тому числі троє поліцейських.

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Конфлікт почався з бійки між двома групами мігрантів, причиною якої стали релігійні розбіжності. Один з мігрантів вирвав кілька сторінок з Корану, що спровокувало гнівну реакцію інших мігрантів.

В результаті в таборі почалася масова бійка. Після прибуття на місце події поліції близько 50 її учасників почали закидати співробітників правоохоронних органів камінням і напали на них з арматурою.

У поліції не уточнили, чи затримані нападники. Відомо тільки, що для вирішення конфлікту довелося мобілізувати практично всю поліцію регіону. Точна кількість задіяних в операції поліцейських не повідомляється.