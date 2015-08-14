Єврокомісар: світ переживає найгіршу кризу з мігрантами з часів Другої світової

Про це розповів єврокомісар із питань міграції та внутрішніх справ Димітрис Аврамопулос, передає українська редакція "Німецької хвилі". Світ постав перед "найгіршою кризою біженців із кінця Другої світової війни", заявив він.

За даними єврокомісара, однією з найпоширеніших країн, яку обирають мігранти, щоб потрапити на територію Євросоюзу, сьогодні є Угорщина. У липні туди прибули 35 тис. людей, повідомив Димітрис Аврамопулос. "Це означає, що Угорщина приєднується до Італії та Греції як одна з найнезахищеніших країн-членів (Євросоюзу - Ред.)", - сказав єврокомісар.

Угорщина нині будує стіну на кордоні з Сербією, щоб покласти край потоку мігрантів із території країни-сусідки. Єврокомісія, однак, "не схвалює використання стін", заявив Димітрис Аврамопулос і закликав держави ЄС уживати "альтернативних заходів". Він додав, що дедалі більше мігрантів намагаються потрапити до ЄС через балканські країни і контрабандисти теж "відкрили для себе цей регіон".

Грецьку ситуацію єврокомісар назвав особливо складною. Він провів консультації з грецькими політиками і пообіцяв уряду в Афінах додаткову підтримку для вирішення проблеми мігрантів. За прогнозом Димітриса Аврамопулоса, до 2020 року Греція може отримати з ЄС 474 млн євро для надання цільової допомоги мігрантам.

Проблема мігрантів неабияк непокоїть і Німеччину. Міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр прогнозує, що на Німеччину чекає ще активніший потік мігрантів, ніж вважалося досі.