Німеччина очікує 800 тисяч мігрантів, а Словаччина відмовилась приймати біженців-мусульман

Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Томас де Мезьєр, передає українська редакція "Німецької хвилі". Таким чином, уряд відкоригував свій попередній прогноз, згідно з яким цього року очікувався притік лише 450 тис. мігрантів. Але навіть ця кількість перевершувала усі рекорди в історії країни. Досі найбільше біженців до Німеччини прибуло у 1992 році, коли чиновники зареєстрували 440 тис.

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За словами Томаса де Мезьєра, Німеччині бракує 100-150 тис. місць у закладах для первинного прийому мігрантів. Серед інших проблем міністр назвав необхідність зміни законодавства, що дозволило б на короткий час замінити намети для мігрантів на житло, в якому можна проживати взимку. 24 вересня представники федеральної влади, земель та громад планують провести так званий "саміт щодо проблем біженців", щоб визначити подальші кроки, заявив Томас де Мезьєр.

Через зростання кількості біженців федеральний бюджет змушений буде виділити громадам додаткові кошти, заявив міністр економіки та лідер соціал-демократів Зігмар Габріель. За його словами, йдеться про 3 млрд євро. Однак на сьогодні передбачено надання з федерального бюджету місцевим на вирішення проблеми біженців лише одного мільярда євро.

Між тим, влада Словаччини заявила, що пустить в країну біженців із Сирії, але тільки християн або атеїстів, передає Бі-бі-сі. Представник словацького міністерства внутрішніх справ Іван Метик заявив, що Братислава не прийме біженців-мусульман, оскільки "вони не зможуть відчувати себе тут як вдома". За його словами, це робиться для того, щоб не порушувати гармонію у відносинах між різними громадами, що живуть в країні. Представник МВС Словаччини сказав: "Ми по-справжньому хочемо допомогти Європі у вирішенні проблеми мігрантів, але для біженців ми лише країна транзиту, вони не хочуть залишатися у нас жити. Ми могли б прийняти 800 мусульман, але в нашій країні немає жодної мечеті. Як же мусульмани будуть інтегруватися, якщо їм не може тут подобатися?".

Відповідно до плану Євросоюзу з розподілу 40 тис. прибулих в Європу мігрантів, Словаччина повинна прийняти 200 чоловік з таборів тимчасового утримання в Туреччині, Італії та Греції.