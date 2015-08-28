Меркель і Олланд проведуть телефонні переговори з Путіним

Як зазначає Вloomberg, це буде перша тристороння бесіда лідерів починаючи з 22 червня і вона повинна стати сильним сигналом Володимиру Путіну про те, що європейські лідери збільшують зусилля у вирішенні конфлікту в Україні після кризи в Греції, передає "ЄвроПравда".

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За словами представника німецького уряду, Володимир Путін показав, що може бути конструктивним в переговорах, які призвели до угоди з Іраном і при цьому не грав на фінансові проблемі Греції. У той же час конфлікт в Україні залишається далеким від вирішення.

"Ми маємо так багато міжнародних проблем, для розв'язання яких бажано залучення Росії. На прикладі Ірану ми побачили, що це можливо. Ми сподіваємося, що Росія відіграє важливу роль і у відношенні Сирії", - сказала напередодні Ангела Меркель. За її словами, зараз поки занадто рано для Євросоюзу скасовувати санкції проти Росії, хоча конструктивна співпраця була б бажаною.