В Угорщині зареєстрували рекордну кількість мігрантів

За словами поліцейських, загалом 34 тисячі осіб, переважно з Сирії, перетнули кордон Угорщини в цьому місяці. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Очікується, що в середу влада оголосить про створення нового поліцейського підрозділу, за допомогою якого вони сподіваються стримувати наплив мігрантів.

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Угорщина має намір завершити установку огорожі з колючого дроту на кордоні з Сербією до кінця місяця.

В даний час мігранти перетинають кордон там, де огорожу ще не встановлено або в ньому є зазор - в районі залізничних колій або річок.