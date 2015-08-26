В Угорщині зареєстрували рекордну кількість мігрантів
10:09, 26 серпня 2015Світ
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Прикордонна поліція Угорщини повідомила, що у вівторок була зареєстрована рекордна кількість мігрантів, що в'їхали в країну, - 2,5 тисячі осіб.
REUTERS
За словами поліцейських, загалом 34 тисячі осіб, переважно з Сирії, перетнули кордон Угорщини в цьому місяці. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Очікується, що в середу влада оголосить про створення нового поліцейського підрозділу, за допомогою якого вони сподіваються стримувати наплив мігрантів.
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Угорщина має намір завершити установку огорожі з колючого дроту на кордоні з Сербією до кінця місяця.
В даний час мігранти перетинають кордон там, де огорожу ще не встановлено або в ньому є зазор - в районі залізничних колій або річок.
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