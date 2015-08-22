США заявили про загибель одного з лідерів ІД - BBC

Американські урядовці кажуть, що Хаялі, відомий також як Хаджі Мутазз, був другим у структурі керівництва ІД, передає BBC Україна.

В повідомленні США сказано, що він загинув в ударі з повітря на його автомобіль у місті Мосул.

Останнім часом ціла низка ватажків ІД була ліквідована внаслідок американських авіаударів, зокрема в ударі безпілотника на території Сирії минулого місяця.

Хаялі був головним координатором перекидання великої кількості зброї, вибухівки, транспортних засобів і живої сили з Іраку до Сирії, сказав у заяві голова Ради національної безпеки США Нед Прайс.

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"Смерть Хаялі негативно позначиться на операціях ІД, беручи до уваги, що його вплив охоплював сфери фінансів, медіа, операцій і логістики", - сказав американський урядовець.

У тому самому авіаударі було вбито ще одного очільника ІД Абу Абдуллу, який координував медіа-операції джихадистів, повідомили США.