Країни "Вишеградської четвірки" висловилися проти запровадження в ЄС квот на біженців

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Ми наполягаємо на добровільності", - заявив чеський прем'єр Богуслав Соботка, цитує агентство dpa.

Глави урядів чотирьох країн таким чином відреагували на останню німецько-французьку ініціативу про справедливий розподіл шукачів притулку. Прем'єрка Польщі також висловилася проти посилення імміграції: "Куди це призведе? Один континент знелюдніється, а інший - наповнюється". На її думку, кожна країна повинна ухвалювати власне суверенне рішення щодо рівня залученості, повідомляє інформагенція Reuters.

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Прем'єр Угорщини Віктор Орбан, своєю чергою, прокоментував ситуацію із пішим походом біженців з Будапешта до Австрії. Він зазначив, що коли австрійці приїжджають на автомобілях та автобусах підвозити біженців, то за європейськими законами вони стають перевізниками нелегальних мігрантів. Колеги Орбана пообіцяли йому підтримку у розв'язанні ситуації з біженцями в Угорщині.

У спільній заяві за результатами саміту глави урядів закликали до посилення охорони зовнішніх кордонів ЄС, створення реєстраційних центрів у найбільш уражених країнах та стабілізації ситуації в Сирії та Лівії, зазначається у повідомленні агентства dpa. Водночас вони виступили проти відновлення контролю на кордонах всередині ЄС.

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Як повідомляв УНІАН, раніше чеський прем'єр-міністр Богуслав Соботка заявив, що прийняті на саміті Євросоюзу в Брюсселі рішення з міграційної проблематики стали перемогою країн "Вишеградської четвірки".