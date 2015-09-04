Берлін і Париж ініціюють обов’язкові квоти розподілу мігрантів

Про це повідомила сама Ангела Меркель під час візиту до Швейцарії, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". Спільну пропозицію направлять європейським інституціям.

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У Парижі підтвердили факт домовленості. Як зазначається у заяві Єлисейського палацу, згадана ініціатива містить пропозиції щодо "організації прийому та справедливого розподілу мігрантів". Також у заяві зазначається, що Євросоюз повинен діяти рішуче та у відповідності зі своїми цінностями. "Європа має захистити тих, для кого це - остання надія, - йдеться в заяві. - Ці чоловіки й жінки разом зі своїми сім'ями втікають від війни та переслідувань. Їм потрібен міжнародний захист".

Ініціатива Берліна та Парижа містить також пропозиції з посилення європейського законодавства щодо надання притулку, а також забезпечення повернення нелегальних мігрантів в країни їхнього походження. Крім того, передбачається надавати підтримку як тим країнам, звідки походять мігранти, так і транзитним країнам.

Крім цього, Ангела Меркель відкинула закиди з боку угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, який назвав потік мігрантів "проблемою Німеччини". Німецький канцлер заявила, що проблема мігрантів "стосується усіх нас в Європі". За її словами, "Німеччина робить те, що слід робити з точки зору моралі та права".

Як повідомляв УНІАН, Віктор Орбан сказав у Брюсселі, що мігранти не хочуть лишатися в Угорщині, Словаччині, Польщі чи Естонії. "Всі вони хочуть до Німеччини. Наше завдання - тільки зареєструвати їх", - зазначив він.