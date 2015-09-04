Берлін і Париж ініціюють обов’язкові квоти розподілу мігрантів
Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд узгодили спільну пропозицію щодо обов'язкових квот розподілу мігрантів серед країн Євросоюзу.
Про це повідомила сама Ангела Меркель під час візиту до Швейцарії, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". Спільну пропозицію направлять європейським інституціям.
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У Парижі підтвердили факт домовленості. Як зазначається у заяві Єлисейського палацу, згадана ініціатива містить пропозиції щодо "організації прийому та справедливого розподілу мігрантів". Також у заяві зазначається, що Євросоюз повинен діяти рішуче та у відповідності зі своїми цінностями. "Європа має захистити тих, для кого це - остання надія, - йдеться в заяві. - Ці чоловіки й жінки разом зі своїми сім'ями втікають від війни та переслідувань. Їм потрібен міжнародний захист".
Ініціатива Берліна та Парижа містить також пропозиції з посилення європейського законодавства щодо надання притулку, а також забезпечення повернення нелегальних мігрантів в країни їхнього походження. Крім того, передбачається надавати підтримку як тим країнам, звідки походять мігранти, так і транзитним країнам.
Крім цього, Ангела Меркель відкинула закиди з боку угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, який назвав потік мігрантів "проблемою Німеччини". Німецький канцлер заявила, що проблема мігрантів "стосується усіх нас в Європі". За її словами, "Німеччина робить те, що слід робити з точки зору моралі та права".
Як повідомляв УНІАН, Віктор Орбан сказав у Брюсселі, що мігранти не хочуть лишатися в Угорщині, Словаччині, Польщі чи Естонії. "Всі вони хочуть до Німеччини. Наше завдання - тільки зареєструвати їх", - зазначив він.