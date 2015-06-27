"Вишеградська четвірка" домоглася дотримання принципу добровільності прийому біженців країнами ЄС - прем'єр Чехії

Про це заявив журналістам чеський прем'єр-міністр Богуслав Соботка, пише ТАСС.

"Регіональне об'єднання Чехії, Словаччини, Польщі та Угорщини за підтримки інших держав-членів ЄС змогло домогтися закріплення дотримання принципу добровільності прийому біженців, - підкреслив він. - Чехія завжди буде солідарна з партнерами по ЄС. Ми будемо приймати біженців, що стали ними не з економічних причин і мають право на надання притулку, виключно на добровільній основі".

Читайте такожКраїни ЄС закликали бути солідарними у вирішенні кризи біженців

За словами Соботки, республіка зможе розмістити приблизно тисячу мігрантів з країн Північної Африки і Близького Сходу.

Згідно з повідомленнями чеських ЗМІ, МВС республіки вже приступило до пошуку місця для створення табору біженців. Передбачається, що він буде обладнаний на території одного з порожніх об'єктів міністерства оборони в Північній Моравії (північний схід країни).

Раніше УНІАН повідомляв, що влада Чехії відмовилася від проекту Європейської комісії щодо перерозподілу біженців за квотами, і заявили, що самі будуть контролювати потік біженців.

Читайте такожУ Середземному морі знову врятували понад 700 мігрантів з Африки та Близького Сходу

Євросоюз планує до кінця липня вирішити питання про переміщення 40 тисяч мігрантів з території ЄС на добровільній основі, а не через механізм, запропонований Єврокомісією.