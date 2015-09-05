З Угорщини до Австрії прибули тисячі нелегальних мігрантів

Більше чотирьох тисяч нелегальних мігрантів сьогодні вранці прибули до Австрії з Угорщини. У п'ятницю угорська влада надала автобуси біженцям, які останні дні перебували на території Угорщини. У той же день кілька сотень біженців вирушили з залізничного вокзалу Келети в Будапешті пішки в сторону Австрії.

Очікується, що протягом дня до Австрії прибудуть ще кілька груп біженців, пише «Радіо Свобода».

Австрійська влада заявила, що досягла домовленості з урядом Німеччини дозволити мігрантам перетнути кордон і вирушити далі на захід.

Раніше Будапешт відмовлявся пропускати мігрантів через свій кордон, наполягаючи на тому, що, згідно з правилами ЄС, вони зобов'язані зареєструватися.

У п'ятницю в Угорщині близько 300 мігрантів вирвалися з міграційного табору в місті Роске, біля кордону з Сербією, і зникли, розділившись на невеликі групи.

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З початку цього року понад 140 тисяч мігрантів з країн Близького Сходу і Північної Африки прибули до Угорщини через територію Сербії. Будапешт почав будувати стіну заввишки 3,5 метра вздовж кордону з Сербією, аби зупинити наплив мігрантів.