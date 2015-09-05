Австрія та Німеччина погодилися пропустити біженців на свою територію

Про це у своєму Facebook написав канцлер Австрії Вернер Файман, передає РБК.

У повідомленні наголошується, що про це рішення було оголошено після переговорів Вернера з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у координації з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

«У зв'язку з важким становищем на угорському кордоні Австрія та Німеччина погодилися дозволити біженцям продовжити свій рух», — йдеться в повідомленні.

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При цьому Австрія та Німеччина очікують, що Угорщина виконає свої зобов'язання, включаючи ті, які прописані в Дублінському договорі, який передбачає, що відповідальність за прийом біженців лежить на тій країні, на територію якої вони потрапляють в першу чергу.

Як повідомляв УНІАН раніше, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нелегальні мігранти з Близького Сходу і Африки є проблемою Німеччини, а не інших країн Євросоюзу. При цьому він зазначив, що Угорщина буде реєструвати всіх мігрантів, як того вимагають європейські правила.