Австрія та Німеччина погодилися пропустити біженців на свою територію
Враховуючи критичну ситуацію з біженцями з Близького Сходу, яка склалася в Угорщині, влада Німеччини і Австрії погодилися прийняти їх на своїй території.
Про це у своєму Facebook написав канцлер Австрії Вернер Файман, передає РБК.
У повідомленні наголошується, що про це рішення було оголошено після переговорів Вернера з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у координації з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
«У зв'язку з важким становищем на угорському кордоні Австрія та Німеччина погодилися дозволити біженцям продовжити свій рух», — йдеться в повідомленні.
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При цьому Австрія та Німеччина очікують, що Угорщина виконає свої зобов'язання, включаючи ті, які прописані в Дублінському договорі, який передбачає, що відповідальність за прийом біженців лежить на тій країні, на територію якої вони потрапляють в першу чергу.
Як повідомляв УНІАН раніше, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нелегальні мігранти з Близького Сходу і Африки є проблемою Німеччини, а не інших країн Євросоюзу. При цьому він зазначив, що Угорщина буде реєструвати всіх мігрантів, як того вимагають європейські правила.