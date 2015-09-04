Меркель втрачає рейтинг через політику щодо мігрантів

Такі результати опитування Infratest Dimap показали на каналі ARD, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters. Незважаючи на те, що Ангела Меркель зберігає досить високий рейтинг на рівні 63%, її популярність знизилася порівняно з попереднім місяцем відразу на 4 процентних пункти. Це стало найнижчим рівнем підтримки канцлера з грудня 2012 року.

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Більшість опитаних висловили невдоволення діями канцлера на шляху до врегулювання кризи з мігрантами, яку німці вважають важливішою за грецьку боргову кризу.

Раніше Ангелу Меркель піддали критиці за недостатньо швидке засудження насильницьких антимігрантських протестів.

Згідно з опитуванням, найбільш популярним німецьким політиком став міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр, а підтримка міністра фінансів Вольфганга Шойбле становить 69%.

Зазначимо, що за підсумками серпня в Німеччину прибули рекордні 104 тис. мігрантів, до кінця року влада країни очікує до 800 тис. мігрантів.

Між тим, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що його країна додатково прийматиме "тисячі" сирійських біженців у відповідь на загострення міграційної кризи в Європі. За його словами, мігрантів будуть брати безпосередньо з таборів ООН, що межують із Сирією, а не з числа мігрантів, які вже знаходяться в Європі.

"Прийом біженців безпосередньо з таборів дозволяє забезпечити безпечний маршрут до Великобританії і уникнути небезпечних подорожей, які вже коштувала життя стільком людям", - написав Девід Кемерон в "Твіттері".

Відзначимо зміну риторики британського прем'єра в питанні вирішення кризи з мігрантами. Раніше він заявляв, що його країна не згодна з квотами по розподілу мігрантів, акцентуючи увагу на тому, що Британія і так прийняла у себе багато мігрантів. Потім Девід Кемерон виступив з заявою, що просто приймати у себе все більше і більше мігрантів – це не вихід із ситуації, яка склалася в Європі.