Меркель втрачає рейтинг через політику щодо мігрантів
Рейтинг канцлера Німеччини Ангели Меркель різко знизився через її політику щодо мігрантів. Між тим, британський прем'єр Девід Кемерон заявив про готовність прийняти більше мігрантів.
Такі результати опитування Infratest Dimap показали на каналі ARD, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters. Незважаючи на те, що Ангела Меркель зберігає досить високий рейтинг на рівні 63%, її популярність знизилася порівняно з попереднім місяцем відразу на 4 процентних пункти. Це стало найнижчим рівнем підтримки канцлера з грудня 2012 року.
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Більшість опитаних висловили невдоволення діями канцлера на шляху до врегулювання кризи з мігрантами, яку німці вважають важливішою за грецьку боргову кризу.
Раніше Ангелу Меркель піддали критиці за недостатньо швидке засудження насильницьких антимігрантських протестів.
Згідно з опитуванням, найбільш популярним німецьким політиком став міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр, а підтримка міністра фінансів Вольфганга Шойбле становить 69%.
Зазначимо, що за підсумками серпня в Німеччину прибули рекордні 104 тис. мігрантів, до кінця року влада країни очікує до 800 тис. мігрантів.
Між тим, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що його країна додатково прийматиме "тисячі" сирійських біженців у відповідь на загострення міграційної кризи в Європі. За його словами, мігрантів будуть брати безпосередньо з таборів ООН, що межують із Сирією, а не з числа мігрантів, які вже знаходяться в Європі.
"Прийом біженців безпосередньо з таборів дозволяє забезпечити безпечний маршрут до Великобританії і уникнути небезпечних подорожей, які вже коштувала життя стільком людям", - написав Девід Кемерон в "Твіттері".
Відзначимо зміну риторики британського прем'єра в питанні вирішення кризи з мігрантами. Раніше він заявляв, що його країна не згодна з квотами по розподілу мігрантів, акцентуючи увагу на тому, що Британія і так прийняла у себе багато мігрантів. Потім Девід Кемерон виступив з заявою, що просто приймати у себе все більше і більше мігрантів – це не вихід із ситуації, яка склалася в Європі.