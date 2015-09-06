Більшість британців виступає за вихід з ЄС через міграційну кризу - опитування
На тлі міграційного кризи, що охопила Європу, більшість британців виступає за вихід країни зі складу Європейського союзу (ЄС).
Про це свідчать результати опитування громадської думки, опублікованого газетою Mail on Sunday, передає ТАСС.
Якби референдум, який повинен бути проведений до кінця 2017 року, відбувся сьогодні, то, згідно з результатами дослідження, в якому взяли участь понад 1 тис. осіб, 51% підданих королівства виступив би за вихід зі складу ЄС. 49% воліли б не розривати відносин з Брюсселем. При цьому з останніх 22%, можливо, змінили б свою думку, якщо нинішня міграційна криза, викликана небувалим за масштабами напливом біженців з країн Близького Сходу та Північної Африки в Європу, продовжила б посилюватися.
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За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, 366 тис. біженців, переважно із Сирії, Афганістану, Еритреї, перетнули в цьому році Середземне море в пошуках кращого життя в Європі.
Ще в липні у Великобританії перевага була на боці прихильників членства в ЄС - 54% опитаних бачили майбутнє королівство частиною ЄС, в той час як 46% воліли жити в незалежній від єдиної європейської політики країні.
При цьому Mail on Sunday з'ясував, що майже третина респондентів - 29% - вважають, що Великобританія взагалі не повинна приймати у себе сирійських біженців. 7% вважають, що дати притулок 200 сирійцям з 4 млн, які залишили країну, буде достатньо, в той час, як 9% називають розумною цифру в 1 тис. осіб.