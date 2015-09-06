Більшість британців виступає за вихід з ЄС через міграційну кризу - опитування

Про це свідчать результати опитування громадської думки, опублікованого газетою Mail on Sunday, передає ТАСС.

Якби референдум, який повинен бути проведений до кінця 2017 року, відбувся сьогодні, то, згідно з результатами дослідження, в якому взяли участь понад 1 тис. осіб, 51% підданих королівства виступив би за вихід зі складу ЄС. 49% воліли б не розривати відносин з Брюсселем. При цьому з останніх 22%, можливо, змінили б свою думку, якщо нинішня міграційна криза, викликана небувалим за масштабами напливом біженців з країн Близького Сходу та Північної Африки в Європу, продовжила б посилюватися.

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За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, 366 тис. біженців, переважно із Сирії, Афганістану, Еритреї, перетнули в цьому році Середземне море в пошуках кращого життя в Європі.

Ще в липні у Великобританії перевага була на боці прихильників членства в ЄС - 54% опитаних бачили майбутнє королівство частиною ЄС, в той час як 46% воліли жити в незалежній від єдиної європейської політики країні.

При цьому Mail on Sunday з'ясував, що майже третина респондентів - 29% - вважають, що Великобританія взагалі не повинна приймати у себе сирійських біженців. 7% вважають, що дати притулок 200 сирійцям з 4 млн, які залишили країну, буде достатньо, в той час, як 9% називають розумною цифру в 1 тис. осіб.