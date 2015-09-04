Аргентина готова прийняти більше біженців із Сирії

Уряд в Буенос-Айресі полегшить умови в'їзду для сирійців за програмою, яка діє з минулого року, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами Фернандеса, Аргентина, у відповідності з національною традицією, допомагає всім, хто рятується від наслідків гуманітарних криз.

За даними ООН, з початку громадянської війни в Сирії країну покинули більше чотирьох мільйонів осіб.

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Представництво верховного комісара ООН у справи біженців в Аргентині підрахувало, що ця країна прийняла поки менше 100 сирійців.

Як повідомляв УНІАН раніше, Верховний комісар ООН у справах біженців Антоніу Гутерреш закликав країни Євросоюзу прийняти до 200 тисяч мігрантів, які прибувають з Сирії, Іраку та Афганістану.

Гутерреш також закликав Євросоюз виробити єдину стратегію вирішення кризи з мігрантами, і закликав владу Греції, Угорщини та Італії обладнати центри з прийому та реєстрації біженців.